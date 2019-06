Das 67. BILDERBERGER-TREFFEN in Montreux

Dieses Treffen fand diesmal vom 30. Mai bis 2. Juni in der Schweiz, in Montreux, statt. Die Bilderberger treffen sich bereits zum sechsten Mal in der Schweiz. 1960 Bürgenstock in Nidwalden, 1970 Bad Ragaz in St. Gallen, 1981 Bürgenstock, 1995 Bürgenstock, 2011 St. Moritz und 2019 in Montreux Jedes Jahr wird von den Bilderbürgern erklärt, dass diese privaten Zusammentreffen lediglich den Charakter eines informellen Informationsaustauschs hätten, welche deshalb von keinerlei öffentlichem Interesse wären.



Ich frage mich, warum für so eine uninteressante Kaffeeklatsch-Veranstaltung Politiker, hochrangige Militärs und Verantwortliche der NATO, Vertreter von Konzernen, Banken, Versicherungen und Medienkonzerne, sowie die obersten Leute der Geheimdienste aus der halben Welt anreisen und sich für diesen Small-Talk vier Kalendertage im Jahr reservieren.



Ich frage mich, warum es keinen Bloggern und Journalisten erlaubt ist bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, wenn es eh um nix geht.



Ich frage mich, warum gerade einflussreiche Personen und die Medien über diese Treffen schweigen.



Die Bilderberger werden oftmals auch als Königs-macher bezeichnet, weil sie vor den Treffen eher unbekannte Politiker dazu verhelfen, um ihnen danach, durch den Sanktus der anderen Mitglieder, einen steilen Karrieresprung hinzulegen und Kanzler oder Präsident zu werden. Die bei den Bilderberger-Treffen anwesenden Medienmogule haben dabei die Pflicht, durch Meinungsbeein-flussung und Propaganda, den Auswerwählten in dessen Amt zu hieven.



Achten wir deshalb ganz genau darauf, wer in diesem Jahr aus England dabei war, um möglicherweise Theres May zu „beerben“. Die logische Aufgabe wäre es den Brexit zu verhindern. Nachdem die EU ein Kind der Bilderberger ist, wäre es vorstellbar, dass Tom Tugendhat, Parlamentarier der Conservative Party und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, welcher beim diesjährigen Treffen selbstverständlich dabei war, diese immens schwere Aufgabe aufgebürdet bekommt.



Am 1. Juni hat es übrigens ein Geheimtreffen zwischen Henry Kissinger (ja der lebt noch), Mike Pompeo und Eric Schmidt gegeben. Eric Schmidt ist nicht nur der oberste Google und You-tube Chef, sondern auch der wichtigste Technologieberater des Pentagons.



Wie gross die derzeitige Macht der USA ist zeigt sich auch dadurch, dass man bei diesem Bilderberger-Treffen mit 31 Personen vertreten war.





Die Befürchtung, dass es in naher Zukunft einen Krieg gegen den Iran geben wird, ist nicht unbegründet und jene Medienbosse, welche beim aktuellen Bilderberg-Treffen dabei waren, haben vermutlich den Auftrag bekommen den drohenden Krieg als gerecht, sinnvoll und wichtig zu beschreiben, um die Menschen darauf vorzubereiten.



Folgende Medienbosse waren beim Bilderberger-Treffen





Mathias Döpfner

Chef vom Axel SpringerVerlag





Stefano Feltri

Chefredakteur Il Fatto Quotidiano





Lilli Gruber

Chefredakteuin La7 TV





Megan McArdle

Washington Post, Schreiber der Leitartikel





Claire McCaskill

Analyst bei NBC





John Micklethwait

Chefredakteur von Bloomberg





Zanny Minto Beddoes

Chefredakteur, The Economist





Javir Monzon

Chef der spanisch-portugiesichen Mediengruppe PRISA



Dominique Nora

Chefredakteur LÓbs

Jolanta Plenkowska

polnische TV-Moderatorin

Pietro Supino

Chef der Schweizer Tamedia Gruppe





Martin Wolf

Kommentator Financial Times



Gerhard Zeiler

WarnerMedia (gehört CNN)





Es ist auffällig, dass in diesem Jahr viele Großaktionäre und Chefs von diversen sozialen Netzwerken anwesend waren. Dazu zählen beispielsweise: Facebook, Google, Jigsaw, Linkedln, Twitter, Youtube, WhatsApp. Mit dieser geballten Medienkraft kann man gewaltige Manipulationen durchführen.





Ich bleibe dabei, dass der Iran, bezüglich eines Angriffs, das erste Ziel für einen Krieg ist. Es wird nur darauf gewartet, dass aus Teheran eine "falsche Reaktion" kommt, mit welcher man die Menschen auf seine Seite ziehen kann, um den Krieg als notwendig darzustellen.





Die wirtschaftlichen Sanktionen, inkl. dem Verbot das eigene Erdöl zu exportieren, wird Teheran irgendwann einmal zu einer unüberlegten Handlung hinreissen lassen und dann darf es los gehen...





Welche Personen, prädestiniert für Kriegseinsätze, waren in Montreux?

James H. Baker

Chefplaner für Kriegseinsätze im US-Kriegsministerium





Peter W. Singer

Politwissenschaftler

Spezialist für Kriegsführung im 21. Jahrhundert





Matthew Pottinger, Direktor des Nationalen Sicherheitsrats





Jens Stoltenberg

NATO-Generalsekretär





Lars Findsen

Chef des dänischen Militärgeheimdienstes





Jeremy Fleming

Chef des britischen Geheimdienstes

GCHQ





John Sawers

Ex-Chef des britischen Geheimdienstes MI-6

jetzt bei BP...





James Ellis

Ex-Oberkommandant

US Strategic Command (Atombomben und Atomraketen)

jetzt bei Lockheed Martin





David Petraeus

Ex CIA Chef

Oberkommandierender aller Truppen in Afghanistan und Irak



DIE THEMEN in diesem Jahr





Die stabile strategische Ordnung

Die Zukunft für Europa

Der Klimawandel

China

Russland

Die Zukunft des Kapitalismus

Der Brexit

Die Ethik der künstlichen Intelligenz

Der Gebrauch sozialer Medien als Waffe

Die Bedeutung des Weltalls

Die Cyber-Bedrohungen





Der Lenkungsausschuss





Castries, Henri de (FRA), Vorsitzender des Lenkungsausschusses, Vorsitzender des Institut Montaigne



Kravis, Marie-Josée (USA), Präsident, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute



Halberstadt, Victor (NLD), Vorsitzender Stiftung Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University



Achleitner, Paul M. (DEU), Schatzmeister Stiftung Bilderberg Meetings; Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Bank AG





DIE TEILNEHMER





Abrams, Stacey (USA), Gründer Fair Fight



Adonis, Andrew (GBR), Mitglied des britischen Oberhauses



Albers, Isabel (BEL), Herausgeber, De Tijd / L'Echo



Altman, Roger C. (USA), Gründer und Vorsitzender, Evercore



Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP



Arrimadas, Inés (ESP), Parteivorsitzende, Ciudadanos



Azoulay, Audrey (INT), Generaldirektor, UNESCO



Baker, James H. (USA), Direktor, Office of Net Assessment



Balta, Evren (TUR), Professor für Politikwissenschaft, Özyegin-Universität



Barbizet, Patricia (FRA), Vorstandsvorsitzende, Temaris & Associés



Barbot, Estela (PRT), Aufsichtsrätin, REN (Redes Energéticas Nacionais)



Barroso, José Manuel (PRT), Vorstand, Goldman Sachs International; Ehemaliger EU-Kommissionspräsident



Barton, Dominic (CAN), Partner, McKinsey & Company



Beaune, Clément (FRA), Ratgeber des französischen Präsidenten



Boos, Hans-Christian (DEU), Vorstand und Gründer, Arago GmbH



Bostrom, Nick (UK), Direktor, Future of Humanity Institute, Oxford University



Botín, Ana P. (ESP), Vorstand, Banco Santander



Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Direktor, Norwegian University of Science and Technology



Brende, Børge (NOR), Präsident, World Economic Forum



Buberl, Thomas (FRA), Vorstand, AXA



Buitenweg, Kathalijne (NLD), Abgeordnete der Grünen



Caine, Patrice (FRA), Vorstand, Thales Group





Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England





Casado, Pablo (ESP), President, Partido Popular





Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), MP, Republican People's Party



Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw, Alphabet Inc.





Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP





Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense





Demiralp, Selva (TUR), Professor of Economics, Koç University





Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform





Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE





Ellis, James O. (USA), Chairman, Users’ Advisory Group, National Space Council





Feltri, Stefano (ITA), Deputy Editor-in-Chief, Il Fatto Quotidiano





Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University





Findsen, Lars (DNK), Director, Danish Defence Intelligence Service





Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters





Garton Ash, Timothy (GBR), Professor of European Studies, Oxford University





Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International





Godement, François (FRA), Senior Adviser for Asia, Institut Montaigne





Grant, Adam M. (USA), Saul P. Steinberg Professor of Management, The Wharton School, University of Pennsylvania





Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor "Otto e mezzo", La7 TV



Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rector, Vienna University of Economics and Business





Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner





Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union





Hirayama, Martina (CHE), State Secretary for Education, Research and Innovation





Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC





Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners





Hoffmann, André (CHE), Vice-Chairman, Roche Holding Ltd.





Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC





Jost, Sonja (DEU), CEO, DexLeChem





Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation





Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies





Kerameus, Niki K. (GRC), MP; Partner, Kerameus & Partners





Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.





Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University





Krastev, Ivan (BUL), Chairman, Centre for Liberal Strategies





Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.





Kristersson, Ulf (SWE), Leader of the Moderate Party





Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group





Kushner, Jared (USA), Senior Advisor to the President, The White House





Le Maire, Bruno (FRA), Minister of Finance





Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence





Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group and Umicore



Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics





Lund, Helge (GBR), Chairman, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS





Maurer, Ueli (CHE), President of the Swiss Federation and Federal Councillor of Finance





Mazur, Sara (SWE), Director, Investor AB





McArdle, Megan (USA), Columnist, The Washington Post





McCaskill, Claire (USA), Former Senator; Analyst, NBC News





Medina, Fernando (PRT), Mayor of Lisbon





Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP





Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist





Monzón, Javier (ESP), Chairman, PRISA





Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates





Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft





Netherlands, His Majesty the King of the (NLD)





Nora, Dominique (FRA), Managing Editor, L'Obs



O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

Pagoulatos, George (GRC), Vice-President of ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics





Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.





Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute





Pienkowska, Jolanta (POL), Anchor woman, journalist





Pottinger, Matthew (USA), Senior Director, National Security Council





Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.





Ratas, Jüri (EST), Prime Minister





Renzi, Matteo (ITA), Former Prime Minister; Senator, Senate of the Italian Republic





Rockström, Johan (SWE), Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research



Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary





Rutte, Mark (NLD), Prime Minister





Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sarts, Janis (INT), Director, NATO StratCom Centre of Excellence





Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory





Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute





Schmidt, Eric E. (USA), Technical Advisor, Alphabet Inc.





Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue





Seres, Silvija (NOR), Independent Investor





Shafik, Minouche (GBR), Director, The London School of Economics and Political Science





Sikorski, Radoslaw (POL), MP, European Parliament





Singer, Peter Warren (USA), Strategist, New America





Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç University; Director, Max Planck Institute for Intelligent Systems





Snyder, Timothy (USA), Richard C. Levin Professor of History, Yale University





Solhjell, Bård Vegar (NOR), CEO, WWF - Norway





Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO





Suleyman, Mustafa (GBR), Co-Founder, Deepmind





Supino, Pietro (CHE), Publisher and Chairman, Tamedia Group





Teuteberg, Linda (DEU), General Secretary, Free Democratic Party





Thiam, Tidjane (CHE), CEO, Credit Suisse Group AG





Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital





Trzaskowski, Rafal (POL), Mayor of Warsaw





Tucker, Mark (GBR), Group Chairman, HSBC Holding plc





Tugendhat, Tom (GBR), MP, Conservative Party





Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council





Uhl, Jessica (NLD), CFO and Exectuive Director, Royal Dutch Shell plc





Vestergaard Knudsen, Ulrik

(DNK), Deputy Secretary-General, OECD

Walker, Darren (USA), President, Ford Foundation





Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB





Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times





Zeiler, Gerhard (AUT), Chief Revenue Officer, WarnerMedia





Zetsche, Dieter (DEU), Former Chairman, Daimler AG





DIE BEWERTUNG DER BILDERBERGER





Nachdem ein Bilderberger einen Vortrag gehalten und danach eine Diskussion entstanden ist, sind die Teilnehmer dazu aufgerufen einen Bewertungsbogen auszufüllen und eine Bewertung abzugeben.





In sechs Kategorien werden Schulnoten von 1 bis 5 verteilt.





Die Wichtigkeit des Themas

Die Qualität des Moderators

Die Qualität der Podiumsgäste

Die Interaktion und Diskussion

Neue Ideen

Der Vortrag insgesamt





Das Sekretariat der Bilderbeger sammelt nach jedem Vortrag die 130 Bewertungsbogen ein und wertet diese aus. Die Sitzordnung der Bilderberger erfolgt übrigens durch das Alphabet der Nachnamen.





Bei den Bilderbergern gibt es ebenso wie bei vielen anderen Organisationen einen inneren Kreis, welcher die Gesamtstrategie vorgibt und zeigt wo es lang geht... Wir erfahren immer nur von den Zusammentreffen des äußeren Kreises, welcher wie hier in Montreux, einmal im Jahr zusammentrifft. Im Herbst eines jeden Jahres allerdings, trifft sich der viel kleinere innere Kreis – das sogenannte Steuerungskomitee und bestimmt die Agenda und Teilnehmer der Bilderberger-Konferenz für das folgende Jahr.



Werfen wir diesbezüglich einen Blick nach Österreich



Im vergangenen Jahr war eine gewisse Pamela Rendi-Wagner beim Bilderberger-Treffen dabei und heute wird innerhalb der SPÖ bereits an ihrem Stuhl gesägt und so mancher fordert an ihre Stelle einen gewissen Herrn Zeiler. Gerhard Zeiler? Was für ein Zufall! Er war in diesem Jahr einer der Teilnehmer der Konferenz...

Das streng geheime Mini-Bilderberger-Treffen in Österreich





In den letzten Tagen und Wochen hat Bundespräsident Alexander van der Bellen unglaublich gute Arbeit geleistet und unser Land sicher und vorbildlich durch die politischen Wirren geführt. Am 3. und 4. Juni hatte er dennoch Zeit für ein bemerkenswertes Treffen, wovon ihr vermutlich noch in keinem Medium gelesen habt!





Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüsste den Präsidenten der Schweiz - Ueli Maurer, aus Deutschland - Frank Walter Steinmeier, dem Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, den Grossherzog Henri von Luxemburg und dem belgischen König Philippe! Abgeholt wurden die Politiker beim Linzer Flughafen vom ober-österreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer.





Die Themen der „spontanen“ Begegnung waren die Fragen der Demokratie in einer digitalisierten Welt und die Situation nach der Wahl zum EU-Parlament sowie aktuelle politischen Themen...