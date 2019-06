Wie Du Kryptowährungen bekommst ohne dafür zu bezahlen

Ich zeige Dir, Schritt für Schritt, wo Du „gratis“ Kryptowährungen bekommst. Deine einzige Investition ist die Zeit, welche Du Dir dafür nimmst. Zuerst benötigst Du zu den von Dir gewünschten Kryptowährungen ein sogenanntes Wallet – das ist nichts anderes als eine elektronische Geldbörse.





Diese bekommst Du z.B. hier: https://de.cryptonator.com/auth/signup/101150430





Nachdem Du Dich auf der Seite registriert hast siehst Du einige Kryptowährungen. Klicke z.B. beim Bitcoin auf das dahinter stehende Hakerl. Danach klicke auf die Zeile – Erstelle eine neue Bitcoin-Adresse. Nun hast Du Deine erste elektronische Geldbörse! Dasselbe kannst Du nun bei allen Kryptowährungen machen, welche Du ab sofort sammeln willst.





Es folgen nun sieben Webseiten, auf denen Du gratis Coins erhältst und bei denen Du Dich unbedingt anmelden solltest!





Bei den ersten fünf Seiten (jene, welche mit Moon beginnen), erhältst Du nach dem lösen eines Captchas eine gewisse Anzahl von Coins.





Ich erkläre es Dir nun am Beispiel der Seite Moonbitco.in





Bereits 5 Minuten nachdem Du das letzte Captcha gelöst und Dir Deine Satoshis geholt hast, darfst Du das nächste Captcha entschlüsseln. Je mehr Zeit Du vergehen lässt, desto mehr Satoshis bekommst Du. Es ist allerdings sinnvoller die Abstände möglichst kurz zu halten, damit Du in der Gesamtrelation betrachtet, mehr Coins einsammeln kannst. Das bedeutet, dass Du beispielsweise nach 5 Minuten 2 Satoshis, nach 60 Minuten aber lediglich 8 und nicht 24 Satoshis bekommst.

Wenn Du Dich auf den Moon-Seiten täglich einloggst, bekommst Du einen Bonus. Dieser beträgt am ersten Tag 1 % und danach jeden Tag um 1 % mehr. Nach zwanzig Tagen beträgt die Bonuszahlung beispielsweise 20 %. Deine Bonuszahlung kann max. 100% betragen und diese erreichst Du, wenn Du Dich 100 Tage lang (hintereinander) einloggst. Loggst Du Dich auch danach täglich ein, erhältst Du stets eine Bonuszahlung von 100%. Zusätzlich bekommst Du auch einen „Mystery Bonus“. Jedes Mal wenn Du ein Captcha löst, bekommst Du nicht nur Deine „gewöhnlichen“ Satoshis und die Bonuszahlung, sondern auch einen „Mystery Bonus“. Dieser wird zufällig vergeben und kann zwischen 1% und 100% betragen.









Hier sammelst Du Litecoins





Hier sammelst Du Dogecoins





Hier sammelst Du Bitcoin-Cash





Hier sammelst Du Dash





Für die nächsten beiden Webseiten (Freebitco.in und Freedoge.co.in) gilt 1x pro Stunde bekommst Du für das Lösen eines Captchas (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) Deine Satoshis. Bei einem Captcha geht es darum den Menschen von einer Maschine zu unterscheiden. Durch das anklicken von Buchstaben, Zahlen, Bildern... welche zwar durchaus nervig aber notwendig sind, soll vermieden werden, dass Computer automatische Eingaben durchführen.





Freebitco.in –hier sammelst Du Bitcoins





Abschließend empfehle ich Dir noch die Anmeldung bei Coinbase. Es handelt sich dabei um eine Handelsplattform für Kryptowährungen und gilt als sehr „einsteigerfreundliche“ Börse.

Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg!