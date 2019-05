Die österreichischen Polit-Turbulenzen

Johann Gudenus ist bereits längst aus allen seinen Ämtern zurückgetreten und Bundeskanzler Kurz ist klar geworden, dass ein Innenminister Kickl nicht mehr tragbar ist. Versteckte Geldspenden an die FPÖ, können nicht ohne das Wissen des damaligen Generalsekretärs Herbert Kickl geflossen sein – daher wäre es undenkbar, dass er nun diesbezügliche Unter-suchungen einleiten würde. Wie sollten die Beamte denn gegen den Innenminister selbst ermitteln? Kurz will Kickl aus dem Amt entfernen und die FPÖ schwört sich in diesem Moment darauf ein, dass wenn Kickl gehen muss, sie alle ihre Ministerposten zurücklegen würden.