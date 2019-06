Der Facebook-Coin

Seit einigen Monaten schwirren diesbezügliche Gerüchte in den sozialen Medien herum und nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um den Facebook-Coin Realität werden zu lassen. Mark Zuckerberg hat keine Lust den Zug zu verpassen, wenn digitale Währungen für Zahlungen und den Handel immer mehr an Bedeutung gewinnen. Er will allerdings nicht nur dabei sein, sondern er will auch hier die Führungsposition erklimmen.





Ob es uns gefällt oder nicht, wird in Zukunft das Bargeld an Bedeutung verlieren oder ganz abgeschafft. Die digitale Bezahlung wird ihren „Siegeszug“ antreten und das Versenden von Geld wird in etwa so „normal“ und alltäglich sein, wie es heute ist eine E-Mail zu schicken.

Am 2. Mai hat Facebook in Genf eine Firma mit dem Namen „Libra Networks GmbH.“ gegründet. Diese Firma soll/wird alles anbieten, was für den Aufbau eines Bezahlsystems wichtig ist. Mark Zuckerberg plant einen eigenen Coin und die Facebook-Fans nennen ihn bereits „Zuck-Coin“. Die digitale Münze soll übrigens fix an den Dollar gebunden und bei einem Finanzinstitut gedeckt sein. Beim Facebook-Coin handelt es sich demnach um einen „ Stable-Coin“. Ein „Stable-Coin“ wird von den Banken für den Zahlungsverkehr entworfen, um gegenüber dem US-Dollar oder einer anderen Fiat-Währung kaum zu schwanken. Dies unterscheidet beispielsweise den künftigen Facebook-Coin vom Bitcoin.





Mark Zuckerberg wird zu Beginn, nach Einschätzung vieler Krypto-Experten, etwa eine Milliarde Coins in den Umlauf bringen. Einerseits sollten dann die WhatsApp-User einander Geld schicken können und andererseits werden wohl Shops, welche auf Facebook werben, diese Coins akzeptieren. Auf diese Art und Weise würde die Währung grenzüberschreitend akzeptiert werden. Es gibt auch Pläne die User für das interagieren mit einer Werbung zu belohnen. Die Möglichkeiten des Facebook-Coins sind auf alle Fälle enorm. Mehr als eine Milliarde User nutzen jeweils Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp.





Der Wettlauf um die enorme Anzahl an Menschen, welche beispielsweise kein Bankkonto haben, hat längst begonnen und Mark Zuckerberg will auch hier auf der Gewinnerseite stehen.





Die neue Kryptowährung wird laut Aussage von Mark Zuckerberg, 2020 an den Start gehen.