Die Errichtung von Klimaanlagen – im Freien...

Katar scheint ein Land zu sein, welches sich die Schildbürger zum Vorbild genommen haben. Schildbürger? Ihr wisst schon – die Bewohner aus Schilda, welche für ihre unfreiwilligen Schildbürgerstreiche berühmt waren.





Ihr fragt euch nun gewiss, was das Land Katar am Persischen Golf mit den Schildbürgern gemeinsam hat. Stellt euch vor, dass ihr in einem Land lebt, wo es im Sommer tagsüber 40 und in der Nacht 35 Grad Celsius hat. Die kommende Fußball-WM wurde deshalb auch in den Winter verlegt, wo es lediglich 30 Grad Celsius gibt.





Wie kommen die armen Menschen in Katar durch die sommerliche Hitze, ohne viel zu leiden? Na wie wohl? Sie errichten Klimaanlagen! Nein, nicht nur drinnen in den geschlossenen Räumen, sondern auch im Freien! Was für eine wunderbare Idee! Im Außenbereich von Cafés und Restaurants sorgen unzählige Klimaanlagen dafür, dass stets eine kühle Brise weht.





Während im weltweiten Durchschnitt, die Temperaturen seit Beginn der Industrialisierung um

ca. 0,8 Grad gestiegen sind, ist sie in Katar um 2 Grad nach oben geklettert. Somit wäre bereits jetzt jener Wert erreicht, welcher laut Pariser Abkommen als Höchstwert gilt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.





Nachdem Katar diese 2 Grad also bereits erreicht hat, lebt man nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Klima, sondern es gibt nur eine schlechte Technik.“





Eine Investition zum Stopp der globalen Erwärmung ist unnötig, wenn man es sich trotz überhöhter Temperaturen trotzdem bequem machen kann. Es ist hirnlos, wenn man dank der sich im freien befindlichen Klimaanlagen, den Klimawandel noch mehr befeuert. Die Klimatisierung von Gebäuden und vor allem im Freien führen logischerweise dazu, dass wir noch mehr Energie verbrauchen.

Verschiedenste Organisationen haben errechnet, dass von den (weltweit) in den Gebäuden verbrauchten Energien, etwa 20% auf die Nutzung von Klimaanlagen und Ventilatoren entfallen. Nachdem die meisten Länder ihre Energie immer noch aus den fossilen Brennstoffen beziehen, sind alle diese Geräte, wenn auch indirekt, für den Ausstoß von Unmengen an Treibhausgasen verantwortlich.





Die Folge ist, dass das Kohlendioxid die Erde erwärmt und die Menschen rufen nach Klimaanlagen.





Mehr Klimaanlagen = mehr fossile Brennstoffe = die Erde heizt sich auf





Katar gehört zu jenen Ländern mit dem höchsten CO²-Ausstoß pro Kopf, aber auch zu jenen Ländern, welche über das meiste Geld verfügen.





Somit scheint Katar die globale Erwärmung egal zu sein...