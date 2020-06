Die Alien-Suche wird intensiviert

Das weltweit größte Radioteleskop mit dem Namen „Five-hundred-meter Aperture Spherical Teliscop“ (FAST), wurde in China fertiggestellt und hat mit einem Durchmesser von 500 Metern das bisher größte Radioteleskop von Arecibo auf Puerto Rico, als Nummer 1 abgelöst. Bisher befindet sich FAST im Testmodus und führt erste astrophysikalische Beobachtungen aus. Auf der staatlichen Wissenschaftsseite „Science & Technology Daily“ verkündet die Beijing Normal University, dass im September dieses Jahres, mit der Suche nach einer außerirdischen Intelligenz, begonnen werden soll. Das Radioteleskop wird „Chinas Himmelsauge“ genannt.





D erzeit ist das chinesische Himmelsauge damit beschäftigt, Signal-Kandidaten im Schmalbandbereich zu entdecken. Es bedeutet, dass für den hiesigen Sektor, bereits irdische Signale und bekannte Himmelsobjekte ausgeschlossen wurden. Logischerweise bedeutet dies nicht automatisch, dass es sich um künstliche SETI-Signale handelt. Durch die enormen Ausmaße des Radioteleskops, ist auch dessen Leistungsfähigkeit und somit die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass man auf der Suche nach elektromagnetischen, außerirdischen Signalen, fündig wird.





Die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer früher Hinweise auf außerirdisches, intelligentes Leben bekommen werden mit dem Einsatz des neuen Radioteleskops steigen. Selbst wenn wir aber Hinweise auf eine intelligente Lebensform bekommen, werden wohl kaum in der Lage sein, mit unseren Nachbarn zu kommunizieren oder sie zu besuchen. Ein Besuch scheitert an der enormen Entfernung und der damit verbundenen Reisedauer. Eine Kommunikation wird wohl an der fehlenden gemeinsamen Sprache scheitern.

Wenn selbst ein Wiener den Vorarlberger kaum versteht, wie soll dann bitte schön ein Erdling einen Bewohner vom System Alpha Centauri verstehen? Was werden wir eigentlich mit der Information anfangen wenn wir an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, intelligentes Leben, in einem uns nahen Sonnensystem nachweisen können? Werden wird Angst, Freude oder Erleichterung verspüren?