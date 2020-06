Wir lieben es überwacht zu werden

In der Geschichte der Menschheit haben wir uns wohl niemals zuvor so frei gefühlt und sind gleichzeitig, ständig überwacht worden. Die Auswirkungen von COVID-19 auf das soziale, wirtschaftliche und politische Leben, wird uns noch sehr lange erhalten bleiben, auch dann wenn der Virus längst besiegt ist. Wir werden in Zukunft in einer völlig veränderten Welt leben. Beginnen wir damit, dass uns Home-Office „nahe gelegt“ wurde, um weiterhin produzieren zu können. Damit wir jetzt und in Zukunft zu glücklichen Abhängigen werden, gibt es Netflix, eine Unmenge von Apps und anderen kostenlosen Diensten, welche extra dafür geschaffen wurden, um uns glücklich und abhängig zu machen. Wir werden in eine Welt des Überwachungskapitalismus gelenkt. Wir fühlen uns dabei sehr frei und glücklich.