Gibt es intelligentes, kommunizierendes Leben in unserer Milchstraße?

Britische Wissenschaftler wollen errechnet haben, dass es in unserer Milchstraße, ungefähr 36 aktiv kommunizierende, intelligente Zivilisationen gibt. Die Grundlage für diese Untersuchung wie Prof. Christopher Conselice von der University of Nottingham im „Astrophysical Journal“ berichtet, ist die Annahme, dass sich intelligentes Leben auf anderen Planeten, auf ähnliche Art und Weise wie auf der Erde entwickelt. Die Vorstellung basiert auf der Annahme, das es fünf Milliarden Jahre dauert, bis sich erdähnliches, intelligentes Leben auf anderen Planeten bildet. Auf der Erde hat sich nach etwa 4,5 Milliarden Jahren eine kommunizierende Zivilisation gebildet. Die Berechnung dazu nennt sich „astrobiologische kopernikanische Grenze“.





Der Durchmesser unserer Milchstraße beträgt zwischen 170.000 und 200.000 Lichtjahre und es sind darin etwa 100 bis 300 Milliarden Sterne beheimatet. Durch unsere intelligenten Funksignale, welche sich bisher rund 120 Lichtjahre weit ausgebreitet haben, könnte es sein, dass wir unsere Existenz bereits verraten haben. Die durchschnittliche Entfernung zu den anderen kommunizierenden Zivilisationen würde ungefähr 17.000 Lichtjahre betragen. Mit unserer derzeitigen Technologie ist eine Erkennung oder gar eine Kommunikation beinahe unmöglich. Es könnte natürlich auch sein, dass wir die einzige Zivilisation in unserer Galaxie sind. Eine Erkennung oder eine Kommunikation wäre hingegen möglich, wenn die Überlebenszeit der anderen Zivilisation genau so wie unsere, sehr lange ist.





Eine Suche nach außerirdischen, intelligenten Zivilisationen offenbart nicht nur die Existenz einer anderen Lebensform, sondern gibt uns auch Einblick darauf, wie lange unsere eigene Zivilisation wohl Bestand haben wird. Stellen wir beispielsweise fest dass intelligentes Leben häufig anzutreffen ist, dann würde dies beweisen, dass unsere eigene Zivilisation weit länger als ein paar Jahrhunderte existieren könnte. Gibt es allerdings in der gesamten Milchstraße keine andere Zivilisation, dann stehen die Chance für unsere langfristige Existenz eher schlecht. Diese Suche ist also auch eine Suche nach unserer eigenen Zukunft.





Kanadische Astronomen schätzen übrigens, basierend auf den Daten des Weltraumteleskops „Kepler“, dass es in unserer Galaxie etwa sechs Milliarden erdähnliche Planeten geben könnte. Laut Michelle Kunimoto von der University of British Columbia (Artikel aus dem Astronomical Journal), kommt ein erdähnlicher Planet auf fünf sonnenähnliche Sterne. Als erdähnlich gilt ein Planet, wenn er felsig und ungefähr erdgroß ist. Außerdem muss er seinen Stern innerhalb der „habitalen Zone“ umkreisen. In diesem Bereich gibt es milde Temperaturen und es ist die Wahrscheinlichkeit auf flüssiges Wasser gegeben.





Interessanterweise würde ein Planet wie die Erde, bei der Planetensuche übersehen, weil er zu klein und vom Stern zu weit weg ist. Ein Planetenkatalog liefert also nur eine Teilmenge jener Planeten, welche sich tatsächlich in der Umlaufbahn der gesuchten Sterne befinden.





In der nächsten Ausgabe berichte ich über die ersten beiden Fast Radio Bursts, welche von Astrophysikern, als sich regelmäßig wiederholende Radioausbrüche erkannt wurden. Der erste regelmäßige Radioausbruch trägt die Bezeichnung „FRB 180916.J0158+65“ und wurde in einer Entfernung von rund 500 Millionen Lichtjahren von der Erde verortet. Er wiederholt sein stets wiederkehrendes Muster alle 16 Tage. Mittlerweile haben andere Astronomen einen weiteren, periodisch wiederkehrenden Fast Radio Burst geortet, welcher sich alle 157 Tage wiederholt.