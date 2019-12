Gundula Gaukler aus Gänsenhausen blickt in die Zukunft

Unser lieber Herr Bundespräsident, Alexander van der Bellen, wird sich im nächsten Jahr, um die Rettung des Weltklimas kümmern und eine Auszeit von seinem Amt des Bundespräsidenten nehmen. Er wird sich deshalb, gemeinsam mit Greta Thurnberg, auf eine Vielzahl von Fernreisen begeben, um gegen den Klimawandel zu protestieren.





Sebastian Kurz wird sein Hobby zum Beruf machen – eine abgeschlossene Berufsausbildung hat er ja bisher noch nicht – und wird ein Meinungsforschungs-unternehmen gründen. Mit diesem wird er täglich versuchen herauszufinden, wann der beste Zeitpunkt für ein erneutes Ende der Koalition wäre, um bei Neuwahlen endlich die absolute Mehrheit zu erlangen.





Für Pamela Rendi-Wagner sehe ich eine ganz neue Herausforderung. Sie wird die Teamchefin unserer ÖSV-Sprungadler. Selbstver-ständlich werden sich die Erfolge nicht gleich und auch nicht später einstellen, aber wir dürfen uns bereits auf Interviews zum Versagen der Skispringer freuen. Sie wird darüber schwadronieren, dass es gelingen müsse für Stabilität in der Anfahrts-hocke zu sorgen und außerdem voller Lob feststellen, dass nach dem Absprung am Schanzentisch positiv zu vermelden ist, dass die Richtung stimmt.





Herbert Kickl wird seines Daseins als Politiker überdrüssig und im nächsten Jahr sein Glück als Märchenerzähler versuchen. Sein erstes Märchen beginnt übrigens mit den Worten: „Es war einmal ein böser Asylant...“





Werner Kogler wird nicht lange Freude an einer Koalition mit der ÖVP haben und nach deren Beendigung ein glückliches Leben als Heurigenwirt beginnen.





Kommen wir zu unserem lieben, alten Freund, dem Bumsti Strache. Nachdem er einen glücklosen Versuch zur Rückkehr in die Politik unternommen hat, besinnt er sich seiner Stärken und mutiert zum allseits beliebten Reiseleiter. Er begibt sich mit seinen Gästen ins mystische Waldviertel und wird dort im Beisein eines Schamanen, die Besucher*innen darüber informieren, wie diese auf einen möglichen Tag X vorbereitet sein können. Was genau der Tag X ist, wird er zwar nicht erläutern, aber dafür werden die Menschen erfahren, wie sie mit der Hilfe von Golddukaten, einer Sporttasche voller Geld, Unmengen an Benzin, einer Taschenlampe und einem Stanley-Messer in der freien

Wildbahn überleben können. Seine wundervolle Frau Philippa wird den Gästen am Ende ihres Aufenthalts mystische Bumsti-Steine und Bumsti-Feldflaschen verkaufen und so ihren wertvollen Beitrag zum Haushaltsbudget leisten.





Beate Meinl-Reisinger wird nach drei weiteren Nationalratswahlen im nächsten Jahr noch immer nicht die Chance bekommen eine Koalition mit der Partei von Herrn Kurz einzugehen und sich deshalb wutentbrannt aus der Politik zurückziehen. Sie wird auf Servus TV eine eigene Kochshow bekommen.





Wie schaut es mit unserem Fußball Nationalteam bei der Europameisterschaft aus? Ausgezeichnet! Sie werden ins Halbfinale vordringen und dort im Elfmeterschießen am späteren Europameister Dänemark scheitern. Die österreichischen Zuschauer*innen sind enttäuscht und sprechen danach lieber von den guten alten Zeiten als wir 1978 in Cordoba 3:2 gewonnen haben. Der Hinweis von Marko Arnautovic, dass wir 2018 die Deutschen 2:1 besiegt haben wird mit wegwerfenden Handbewegungen negiert, worauf 20 Spieler ihren sofortigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkünden. Hans Krankl erklärt sich spontan bereit in Zukunft als Mittelstürmer zu agieren.





Marcel Hirscher gibt im März zum 100. Mal bekannt, dass er nicht mehr in den Skiweltcup zurückkommen wird...





Karl-Heinz Grasser befindet sich noch immer in Freiheit...





Thomas Gottschalk bringt eine alte Fernsehshow zu neuen Ehren – EWG Einer wird gewinnen, wird zurück auf den Bildschirm geholt.





Thomas Muster startet erneut ein Comeback und besorgt sich eine WildCard für das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Er wird bei diesem Turnier im Doppel mit Dominic Thiem antreten und die Beiden werden es auch gewinnen.





Angelina Jolie und Brad Pitt stehen wieder gemeinsam vor der Kamera, um die Fortsetzung von Mr. und Mrs. Smith zu drehen. Wie schon im ersten Teil des Films, funkt es bei den Aufnahmen zwischen den Beiden und sie werden erneut zum Traumpaar von Hollywood.





Star Wars ist noch lange nicht zu Ende. Es entstehen drei neue Folgen, welche vom Wirken der Jedi-Ritter, vor der Entstehung des Universums handeln. Der Uropa von Darth Vader ist selbstverständlich auch dabei. Unbestätigten Gerüchten zufolge kommt es aufgrund eines Fehlers im Raum-Zeit Gefüge zu einem Zusammentreffen mit dem Raumschiff Enterprise von Captain James T. Kirk und Mr. Spock – faszinierend...





Der österreichische Film „Waren einmal Revoluzzer“ kommt am 20. März in die österreichischen Kinos und wird, völlig unerwartet, ein Kassenschlager ;-)