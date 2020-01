H.C. Strache wird Reiseleiter

Nachdem Herr Strache einsehen musste, dass seine Tage als Politiker gezählt sind, hat er nach langer Sinnsuche ein neues Betätigungsfeld gesucht und gefunden. Er wurde Reiseleiter. Beobachten wir ihn doch in seinem neuen Job und lauschen seinen Ausführungen





Strache: Liebe Leute! Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, um bei mir den neuen Workshop namens „Mystisches Waldviertel“ zu besuchen. Hier im schönen Waldviertel, geschehen oft sehr mysteriöse Dinge, welche uns dazu bringen sollen unsere Sinne zu schärfen und stets wachsam zu sein. Ich kann euch nur eindringlichst raten, meinen Ausführungen exakt zu folgen und gut aufzupassen.





Schon die alten Druiden haben sich im Waldviertel breit gemacht. Sie stellten einst die

geistige Elite der keltischen Gesellschaft dar und ein Zaubertrank wie der gute alte Miraculix ihn gebraut hatte, um damit Asterix, Obelix und all´die anderen gallischen Dorfbewohner zu versorgen, gehörte einst zum Standardgetränk.





Ich werden euch bei diesem Workshop hier beibringen, wie ihr hier „Alleine im Wald“ überleben könnt. Zuerst müsst ihr einmal in der Lage sein euch bei Angriffen zu wehren. Dazu ist es notwendig sehr sportlich zu sein. Manche Menschen sprechen in diesem Zusammenhang von Wehrsportspielen und bringen mich gleich wieder durch meine angebliche Nähe zur Viking Jugend in Bedrängnis. Nehmen sie bitte alle zur Kenntnis, dass wir einst die erste Gruppe von Jugendlichen waren, welche in Österreich Paintballspiele durchgeführt hat. Wo das jetzt für alle Zeit geklärt ist, geht es nun an die Ausrüstung, welche ihr unbedingt braucht.

Ihr benötigt ein paar Goldmünzen, einige Silberlinge – also am Besten ihr besorgt euch dafür die Philharmoniker, weil die habe eine besonders hohe Reinheit und sind daher auch besonders wertvoll. Eine Sporttasche oder ein Rucksack voller Geld ist vor allem für die Anfangs-zeit des Überlebenskampfes wichtig. Falls ihr nämlich nur zufällig im Wald seid, während in ein paar Kilometer Entfernung die NATO Truppen unser schönes Heimatland mit ihren unzähligen Panzern überrollen, könnt ihr mit dem Bargeld noch viel kaufen. Später werdet ihr auf das Edelmetall zurückgreifen müssen, weil das Bargeld rapide an Wert verliert.





Ich werde immer wieder gefragt, warum man eigentlich Benzin horten sollte. Die Antwort will ich euch gerne geben. Es sind eure Autos, welche im Krisenfall nicht mehr betankt werden können. Deshalb ist es nur logisch, dass man lange genug vorsorgt und für den Fall der Fälle, mit reichlich Benzin ausgestattet ist.





Wer darauf vergessen hat für Krisenzeiten vorzusorgen und weder Gold noch Silber besitzt, der hat hier im schönen Waldviertel die Möglichkeit, selbst nach Amethysten zu schürfen. Unter fachkundiger Anleitung eines Schamanen, meiner wunderbaren Gefährtin Philippa und meiner Wenigkeit, werden wir uns auf die Suche nach den prächtigsten Amethysten der ganzen Welt machen. Dieses wertvolle Mineral wird euch, im Falle einer Krise, als wichtiges Tauschobjekt dienen.





Wir werden, hier im schönen Waldviertel, selbstver-ständlich auch für euer körperliches Wohlergehen sorgen und euch mit den köstlichsten Speisen des Waldviertels verwöhnen. Dazu zählen die Rieslingschaumsuppe, die Waldviertler Kartoffel-knödel, der Waldviertler Karpfen im Mohnmantel und als Dessert die unglaublich leckere Mohn-Kriecherl-Topfentorte. Keine Sorge diese Köstlichkeiten werdet ihr im Hotel bekommen und nicht von mir hier im Wald.





Bestimmt habt ihr euch schon gefragt, warum ihr unbedingt ein Taschenmesser dabei haben sollt, wenn ihr euch auf den Überlebenstrip ins Waldviertel begebt. Der Wald kann uns nicht das ganze Jahr mit Früchten und Beeren versorgen. Wir müssen auch bereit sein, uns auf die Jagd nach wilden Tieren zu begeben. Ich rate euch dringend davon ab Hirsche, Rehe oder wenn vorhanden, Bären zu jagen. Dies könnte mit schlimmen Verletzungen eurerseits enden und daher kann ich euch nur bitten, ein paar Nummern kleiner zu denken.

Der menschliche Körper braucht viel Eiweiß und gerade im Wald gibt es zahlreiche Tiere, welche darüber verfügen. Wer sich also auf die Jagd nach Regenwürmern und Weinbergschnecken begibt, sichert seinem Körper nicht nur wertvolle Nährstoffe, sondern gönnt ihm auch wahre Delikatessen. Wer es nicht glaubt, hat es noch nie versucht.





Was braucht ihr unbedingt, um im Wald überleben zu können?





Ihr braucht auf alle Fälle einen Campingkocher, Gaspatronen, eine Feldflasche und wenn möglich ein paar leere Handy-Akkus. Diese Akkus sind nämlich nie ganz leer und ich werde euch zeigen, wie man mit deren Hilfe, Feuer machen kann.





So liebe Leute, jetzt geht bitte zu meiner wunderbaren Philippa und kauft bei ihr, nur hier und heute eine echte H.C. Feldflasche, den original H.C. Campingkocher, sowie einige H.C. Amethysten zum Super Aktionspreis ein. Wer alle drei Artikel kauft bekommt dazu einen gratis Aluhut.





Kaufen Sie Leute, kaufen Sie ein! Kauft beim Trödler Strache!