Der neue Weg einen Virus zu bekämpfen

In den letzten Wochen und Monaten hat in der Geschichte der Menschheit eine völlig neue Entwicklung eingesetzt. Seit Jahrtausenden haben die Menschen eine Infektion damit bekämpft, dass man jene, welche von dieser betroffen waren vom Rest der Bevölkerung isoliert und behandelt hat. Wir erleben jetzt das Gegenteil. Jene Menschen, welche nicht infiziert oder/und krank sind, werden weggesperrt.





In Kürze dürfen in Österreich wieder die Schulen und viele Geschäfte öffnen, weil die rückläufige Zahl an Neuerkrankungen es ermöglicht. Ich bin davon wahrlich fasziniert. Wurde zwischenzeitlich der Virus besiegt? Gibt es ein Medikament, welches ihn nicht so böse werden lässt? Ist nunmehr ein Impfstoff am Markt, welcher ihn erfolgreich bekämpft? Nichts davon trifft zu.





Es ist wohl lediglich die Grippewelle vorbei und wir können es uns erlauben, wieder ein paar Wochen den „Normalbetrieb“ herzustellen. Danach wird die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen und wir müssen leider, leider wieder den Betrieb zurückfahren. Wir werden also wieder daheim bleiben und uns isolieren müssen. Das Spielchen wird vermutlich über Monate hinweg laufen und zwar so lange, bis ein wirksamer Impfstoff gegen den Coronavirus gefunden wurde.





Was wird zwischenzeitlich geschehen?





Die Psyche unzähliger Menschen ist ruiniert, die Wirtschaft zerstört, die Einkommensschere wird immer weiter auseinander gehen und gestorben wird trotzdem. Ich gehe davon aus, dass es 2021 einen Impfstoff gegen den Coronavirus gibt. Wer geimpft wurde, bekommt zusätzlich zur Impfbestätigung einen Pass oder besser noch eine App verpasst, welche ihm erlaubt sich frei zu bewegen und damit wieder „ein normales Leben“ führen zu dürfen.





Selbstverständlich ist es jedem frei gestellt sich impfen zu lassen oder nicht. Das Problem dabei ist allerdings, dass jene, welche sich nicht impfen lassen wollen, dann ebenso einen Vermerk bekommen und sich, richtig geraten, dann eben nicht frei bewegen und am „normalen Leben“ teilhaben dürfen. Wie gesagt – es wird eure völlig freie Entscheidung sein...





Lasst mich jetzt einmal ein bisserl eine Verschwörungstheorie einbauen. Ihr könnt sagen, dass dies lediglich eine Spinnerei ist, aber bedenkt dabei bitte auch, dass es vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten hätte, dass wir jene Menschen isolieren, welche nicht krank sind...





Wie wäre es, wenn wir unsere gesamte Wirtschaft mit Absicht zerstören? Nehmen wir an, dass das gesamte Finanzsystem nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, weil es seit dem Finanzcrash im Jahre 2008, nur noch künstlich am Leben gehalten wurde. Banken und Unternehmen haben einst enorme Summen erhalten, um nicht das zeitliche zu segnen und dafür wurden Unmengen an Geld gedruckt, welches in Wahrheit durch nichts gedeckt war und es gab und gibt Negativzinsen für Sparguthaben.





Schauen wir uns doch an, wer in der jetzigen Situation Geld bekommt. Es sind die Konzerne und nicht die kleinen Betriebe. Die Menschen, welche ihre Jobs verlieren und die kleinen Handelsunternehmen bekommen Almosen.





Der Lockdown ist der größte wirtschaftliche Schaden, welchen man anrichten konnte. Allerdings ist er ausgezeichnet dafür geeignet, um die Wirtschaft zu zerstören und die Menschen, mithilfe einer Impfung und der dafür nötigen App, zu überwachen. Wäre dies nicht ein hervorragendes Mittel, um eine digitale, zentral gesteuerte Weltwährung, widerstandslos durchzusetzen? Wie könnte man es den Menschen verkaufen? Man erklärt ihnen, dass globale Probleme einer globalen Lösung bedürfen...





Ist es nicht wunderbar, dass man nunmehr dem Coronavirus die Schuld für die Zerstörung der Weltwirtschaft in die Schuhe schieben kann und nicht der verfehlten, weltweiten Finanzpolitik der letzten Jahre?



Was passiert übrigens mit allen jenen Maßnahmen, welche die Regierungen verhängen, um uns vor dem Virus zu schützen?





Wir werden von den Regierungen, bis ein wirksamer Impfstoff hergestellt wurde, mehr oder weniger darauf gedrillt, uns an die aktuellen Zahlen anzupassen. Lässt die Zahl der Infektionen nach, werden die Maßnahmen gelockert und steigen die Zahlen an, dann haben wir halt wieder einen Lockdown. Dieses Spielchen kann Monate oder Jahre dauern. Es wird sich ein gewisser Gewöhnungseffekt einstellen. Die Anzahl der steigenden Suizide wird wohl als Kollateralschaden hingenommen werden.





Ich bin davon überzeugt, dass viele Maßnahmen, welche unsere Freiheit einschränken, nicht mehr im vollen Umfang zurückgenommen werden. Man wird uns nur erklären, dass dies alles zu unserem Besten geschieht und der Großteil der Bevölkerung ist glücklich und zufrieden.





Interessant ist, dass es in Ländern wie Taiwan, Singapur und Südkorea keinen Lockdown von Schulen, Handelsbetrieben, Fabriken und Restaurants gegeben hat. Sehr alte Leute und die vom Virus betroffenen Menschen wurden isoliert und nicht der Großteil der Bevölkerung, welcher gesund ist. Schon erstaunlich, dass es trotzdem zu geringen Infektionszahlen und Sterbefällen gekommen ist und die Wirtschaft niemals still stehen musste. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Österreich vom Tourismus lebt. Kann sich jemand ernsthaft vorstellen, dass wir bis zum nächsten Frühjahr Gäste aus dem Ausland haben werden? Der wirtschaftliche Schaden ist in keinster Weise absehbar.





Ist es nicht schlimm, dass in unseren Breiten Operationen zurückgestellt werden, damit man im Fall der Fälle, genügend Kapazitäten für Coronavirus-Patienten zur Verfügung hat? Wird hier nicht vollkommen bewusst mit dem Leben von Menschen gespielt? Das ist doch alles nur noch absurd!





Werden wir jemals wieder ein Leben führen dürfen, wie vor den ersten Maßnahmen, um den Coronavirus zu bekämpfen?