Der Coin-Report vom 29. April 2020

In dieser Ausgabe gibt es die aktuellen Kurswerte der vermutlich wichtigsten Kryptowährungen der Zukunft und dem Interesse Chinas die Blockchain zu nutzen, aber gleichzeitig Kryptowährungen zu verteufeln.

Am 21. April 2020 lauteten die Kurse































Bitcoin 6.356,17

Ethereum 159,60

Bitcoin-Cash 206,58

Litecoin 37,37

Monero 50,89

Dash 69,06

Iota 0,14





Am 29. April 2020 gibt es folgende Kurse





Bitcoin 7.232,81

Ethereum 183,51

Bitcoin-Cash 223,93

Litecoin 42,56

Monero 57,78

Dash 76,34

Iota 0,16





Sämtliche dieser digitalen Währungen haben deutlich an Wert zugelegt.





Die Kursveränderung lautete:





Bitcoin + 13,8 %, Ethereum + 15 %, Bitcoin-Cash + 8,4 %, Litecoin + 13,9 %, Monero + 13,5 %, Dash + 10,5 %, Iota + 14,3 %.





Im letzten Coin-Report habe ich geschrieben, dass der Bitcoin bis zum Bitcoin-Halving, welches vermutlich am 18. Mai stattfinden wird, wohl noch die 7.000 € Grenze und Ethereum jene von 200 € erreichen wird.





Der Bitcoin hat diesen Wert bereits jetzt erreicht und Ethereum ist auf dem besten Weg ihn noch zu knacken. Bis zum Halving werden von den o.g. Währungen, vermutlich noch Bitcoin-Cash und der Litecoin zulegen. Die anderen Kryptowährungen werden versuchen ihren Wert zu halten oder könnten noch leicht steigen.



Wie ist eigentlich das Verhältnis von China zur Blockchain bzw. den Kryptowährungen?





Es handelt sich um eine Hassliebe. Der chinesische Staat liebt die Blockchain, versucht aber gleichzeitig die Krypto-währungen einzuschränken. Dies ist kein Widerspruch, sondern ergibt durchaus Sinn wenn man berücksichtigt, dass Peking gewillt ist, eine eigene digitale Währung einzuführen.





Die chinesischen Bürger*innen sollen keinen Zugang zu den Kryptowährungen haben. Für die chinesische Führung ist die Blockchain allerdings ein hervorragendes Mittel, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Erstellt der Staat seine eigene digitale Währung, erhält er dank der Blockchain, unzählige Daten wie z. B. welche Produkte die Bürger*innen kaufen, ob Reisepläne vorliegen, ob und welche politisch kritischen Medien und Blogs gelesen oder gar finanziell unterstützt werden.





Die Blockchain ist also für eine stattliche, digitale, zentral gesteuerte Währung ein ausgezeichnetes Kontrollinstrument.





Die Kryptowährungen wie z. B. der Bitcoin haben das Gegenteil zum Ziel. Sie wurden errichtet, damit Macht und Kontrolle dezentralisiert werden. Eine dezentrale Kryptowährung ermöglicht individuelle Freiheit. China hat schlicht und ergreifend Angst davor, dass die Bürger*innen mehr Freiheit durch eine Alternative zur staatlichen Währung erhalten. Dieser Punkt trifft auf fast alle Länder unseres Planeten zu.





Vor allem in China gibt es strenge Kapital-kontrollen und die digitalen Währungen sind dabei hilfreich, diese zu umgehen. China ist zwischenzeitlich zu einer Hochburg des Kryptohandels geworden. Weit mehr als die Hälfte aller weltweiten Bitcoin-Transaktionen, findet hier statt. Seit ungefähr zwei Jahren ist in China, der Handel mit nicht-staatlichen Kryptowährungen verboten. Gleichzeitig will China das weltweit erste Land sein, welches seine erste „echte“ staatliche Digitalwährung einführt. Wie diese funktionieren soll, darüber gibt es noch keine Informationen. Fakt ist allerdings, dass diese es ermöglichen soll, die Bezahlvorgänge aller Bürger*innen nachzuverfolgen.





Ihr geht davon aus, dass das chinesische Volk diese Währung nicht akzeptieren würde?

Ich muss euch leider enttäuschen. Vor allem in den Ballungszentren des Landes hat das Bargeld schon heute keine Bedeutung mehr. Die Menschen bezahlen überwiegend mit einer Smartphone-App. Die chinesische Regierung wird also leichtes Spiel damit haben die existierenden App-Bezahlsysteme auf die neue Digitalwährung umzustellen. Viele Bürger*innen werden diese Umstellung gar nicht bemerken.





Nachdem es in China bereits jetzt ein Bonus/Malus System für die Menschen des Landes gibt, wird man dieses vermehrt dazu nutzen, um das Kaufverhalten der Bürger*innen in die richtigen Bahnen zu lenken...





Vielleicht ist jetzt einigen Menschen mehr klar, warum es für uns alle wichtig wäre, dezentrale Kryptowährungen und keine staatlich gelenkten digitalen Währungen zu besitzen.