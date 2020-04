Der Coin-Report vom 22. April 2020

In der vergangenen Woche haben sich die Kurse der Kryptowährungen stabilisiert. Ethereum wurde zum großen Gewinner und konnte ca. 9 % an Wert zulegen. Der Kursanstieg von ca. 9 % ist mehr als nur bemerkenswert. Eine der wichtigsten Fragen der nächsten Wochen und Monate wird sein, ob der Bitcoin Konkurrenz durch Google, Apple und Facebook bekommen wird.

Der Kurs folgender Kryptowährungen zum 15. April 2020





Bitcoin 6.281,78 Ethereum 146,18 Bitcoin-Cash 204,31 Litecoin 37,93 Monero 49,93 Dash 66,86 Iota 0,15

Der Kurs folgender Kryptowährungen zum 21. April 2020





Bitcoin 6.356,17 Ethereum 159,60 Bitcoin-Cash 205,58 Litecoin 37,37 Monero 50,89 Dash 69,06 Iota 0,14

Wie ihr selbst seht, haben sich die Kryptowährungen der für die Zukunft wohl interessantesten Kryptowährungen kaum verändert. Lediglich Ethereum strebt in höhere Regionen und könnte binnen weniger Wochen an der 200 € Grenze kratzen.Der Bitcoin, dabei bleibe ich, wird sich bis zum Bitcoin-Halving wohl 7.000 € erreichen und nach dem Halving, werden auch die anderen Kryptowährungen wieder anziehen.

Was hat es mit der Konkurrenz für den Bitcoin durch Google, Apple und Facebook auf sich?

Google arbeitet bereits an einer Smart Debit Card. Der Sinn ist es, dass die User damit Einkäufe online oder per Smartphone erledigen können. Die Karte wird zudem in eine Google-Pay App integriert. Die User sind somit in der Lage auf ihren Kontostand zuzugreifen. Google hat sich für dieses Projekt mit der Citybank und der Stanford Federal Credit Union zusammengeschlossen. Wann genau die Smart Debit Card starten soll ist zwar noch nicht bekannt, geplant ist allerdings, dass der Start noch im Jahre 2020 stattfindet. Interessant wird für Google aber vor allem sein, möglichst viele Daten seiner Kunden einzusammeln.

Werfen wir einen Blick zu Apple. Was ist dort geplant? Bereits im vergangenen Jahr hat Apple in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs und Mastercard, eine eigene Kreditkarte herausgebracht. Diese beinhaltet ein interessantes Cashback-System. Werden Produkte von Apple gekauft, bekommt man 3 % Cashback und für sämtliche andere Einkäufe, welche mit Apple Pay getätigt werden bekommt man 2 % Cashback. Selbstverständlich ist dieses Belohnungssystem hervorragend dazu geeignet, um die User zur häufigen Nutzung der Karte zu animieren.

Facebook arbeitet zur Zeit intensiv, an der Umsetzung seiner Stablecoin-Währung. Die Entwicklung führt dazu, dass Libra nun mehrere Fiat-Währungen repräsentieren soll. Der Libra-Coin wird wohl an den US-Dollar, den Euro... gekoppelt.





Der Vorteil des Bitcoins ist und bleibt, dass diese Kryptowährung dezentral ist, auf mathematischen Prinzipien beruht und die Gesamtmenge an Bitcoins ist nicht veränderbar. Egal ob es sich um Google, Apple oder Facebook handelt, alle diese Unternehmungen arbeiten am Ende mit Fiat-Geld und wollen vor allem die Daten seiner User. Es gibt allerdings einen Vorteil, welchen alle diese Firmen gegenüber dem Bitcoin haben - das bereits vorhandene Netzwerk. Durch diesen Netzwerkeffekt ist es für sie leichter, an eine Vielzahl von Kunden heranzukommen und dafür zu sorgen, dass diese das jeweilige Angebot akzeptieren.