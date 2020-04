Der Coin-Report vom 7. April 2020

Ab sofort bekommt ihr von mir jeden Dienstag, eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse, welche sich im Bereich der Kryptowährungen abgespielt haben. Heute gibt es zusätzlich eine Zusammenfassung über die Marktentwicklung von Bitcoin & Co vom ersten Quartal dieses Jahres.

Die Top 10 der Kryptowährungen haben im 1. Quartal eine Marktkapitalisierung von 89% erzielt. Das bedeutet, dass tausende andere Coins insgesamt lediglich einen Marktanteil von 11 % konnten.



Sehen wir uns die Top 10 an:



Die folgenden Prozentpunkte geben die jeweilige Marktkapitalisierung an. Dabei ist zu beachten, dass alleine der Bitcoin, weiterhin etwa zwei Drittel auf sich vereinen kann.



Bitcoin 65,4 %, Ethereum 8,2 %, Ripple 4,3 %, Tether 2,8%, Bitcoin Cash 2,2 %, Bitcoin SV 1,7 %, Litecoin 1,4 %, EOS 1,1 %, Bitnance Coin 1 %, Tezos 0,7 %, restliche Kryptowährungen ca. 11 %





Bevor wir uns dem Kursverlauf einzelner Kryptowährungen widmen sei folgendes noch gesagt: Konzentriert Euch bei den Kryptowährungen auf die Top 50 im Ranking. Dahinter kommen die Coins nicht einmal mehr in die Nähe von 100 Millionen Marktkapitalisierung. Die weiteren Coins mögen zwar für Daytrader eine gewisse Bedeutung haben, sinder aber für jene, welche an eine Langzeitinvestition denken, vollkommen irrelevant. Wenn eine Kryptowährung eine so geringe Marktkapitalisierung aufweist, dann ist diese leicht manipulierbar und Kurssprünge, in jegliche Richtung, sind jederzeit möglich.





Ich werde mich bei meinen Coin-Reports, fast immer folgenden, unten angeführte Kryptowährungen widmen. Hier fehlt ganz bewusst der Ripple. Für mich ist der Ripple das Gegenteil von dem was eine Kryptowährung sein sollte. Für mich sollte eine Kryptowährung dezentral sein und keinesfalls mit Banken zusammenarbeiten. Der Ripple ist für mich so etwas wie der Verräter aller Coins. Das mag allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr Lust habt über andere Coins, als von mir beschrieben, Berichte zu bekommen, dann nennt mir eure Favoriten und ich werde diese gerne in meine zukünftigen Coin-Reports einbauen.





Der Kursverlauf im 1. Quartal

Stand 1. Jänner und 31. März





Bitcoin 6.669,00 5.958,00 -11,00% Ethereum 121,04 122,08 1,00% Bitcoin Cash 190,91 203,52 6,50% Litecoin 38,56 36,06 -6,50% Monero 41,45 44,31 7,00% Dash 38,59 60,06 55,50% Iota 0,15 0,14 -6,50% Steem 0,11 0,14 27,00%

















Nachdem der Bitcoin und viele Altcoins, zu Beginn des Jahres an Wert gewonnen haben, so hat die Corona-Krise dazu geführt, dass diese binnen kürzester Zeit drastisch gesunken sind. Gemeinsam mit Gold, beginnt nun allerdings der Kurswert vom Bitcoin wieder zu steigen und viele andere Coins folgen nun seinem Beispiel.





Phänomenal ist allerdings, wie stark in Zeiten der Krise der Dash und der Steem gestiegen sind. Beim Dash waren es unglaublich 55,5 % und der Steem ist mit 27 % nicht minder beachtlich. Vielleicht wundert ihr euch darüber, dass ich in meiner Liste der erwähnenswerten Kryptowährungen ausgerechnet den Steem aufliste. Dieser befindet sich, im Ranking der Marktkapitalisierung, immer noch knapp ausserhalb der Top 50 Kryptowährungen. Steem besitzt eine Social-Medial-Platform ähnlich jener von Facebook. Der Unterschied ist allerdings, dass man für das posten erfolgreicher Beiträge, mit Bruchteilen eben jener Kryptowährung, belohnt wird. Wenn gewünscht, berichte ich darüber in meinem nächsten Coin-Report.