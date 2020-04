Die Qumran-Schriften sind eine Fälschung

Das „Museum of the Bible“ in Washington, welches im Besitz von 16 Fragmenten der Schriftrollen vom Toten Meer ist, hat vor zwei Jahren darüber berichtet, dass sieben von ihnen gefälscht sind. Nach dieser Erkenntnis wurden alle weiteren Fragmente untersucht. Das Ergebnis ist niederschmetternd – es handelt sich bei jedem Einzelnen um eine Fälschung.





Bereits 2018 war es für das Museum schockierend, als eine Analyse der deutschen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), im Auftrag des Museums, zur Erkenntnis gelangte, dass es sich bei den sieben Pergamentfragmenten (mehr wurden für die damalige Untersuchung nicht zur Verfügung gestellt), welche mit Bibelzitaten versehen sind, um Fälschungen handelt.





Die restlichen neun Fragmente wurden vom Kunst-Analyseunternehmen „Art Fraud Insights“ begutachtet. Die Gründerin und Leiterin des Instituts, Colette Loll, bestätigte, dass nach einer umfassenden Überprüfung aller bildgebenden und wissenschaftlichen Analyseergebnisse es offensichtlich sei, dass keines der Textfragmente (welche im Besitz des Museum of The Bible sind) authentisch ist. Sämtliche Merkmale würden für eine Fälschung sprechen. Sie sind wohl im 20. Jahr-hundert mit der Absicht entstanden, die authentischen Schriftrollenfragmente vom Toten Meer zu imitieren.





Die Forscher weisen darauf hin, dass nur, weil diese 16 Fragmente eine Fälschung sind, nicht auch alle anderen 100.000 Fragmente und Schriftrollen eine Fälschung sind. Die meisten von ihnen befinden sich übrigens im „Israel Museum“ in Jerusalem. Große Zweifel gäbe es jedoch an 70 Schriftrollen-Fragmenten, welche nach dem Jahr 2002, auf Antiquitäten-Märkten als authentische Fragmente angeboten wurden.





Das „Museum of the Bible“ sieht sich als Opfer von Betrügern und ist, im Sinne der Aufklärung, um größtmögliche Transparenz bemüht.





Zur Vorgeschichte der besagten 16 Schriftrollen





Im Jahre 1947 haben Beduinen in elf Höhlen nahe Qumran am Toten Meer, Tonkrüge gefunden, in deren Inneren sich Pergament-Schriftrollen befanden. Analysen zeigten, dass die Schriftrollen aus einer Zeit von 250 bis 40 n. Chr. stammten. Der Inhalt der Pergament-Schriften waren kommentierte Texte des Alten Testaments. Die Historiker und Wissenschaftler vermuten, dass es sich um die Schriften der ersten Christen handelt. Auf alle Fälle ermöglichen die Funde Einblicke in das Glaubensleben des frühen Christentums.