Wladimir Putin hat ein Problem

Der arme russische Geheimdienstler, welcher von Boris Jelzin, der staunenden russischen Bevölkerung am 9. August 1999 als neuer Premierminister präsentiert wurde, verliert zusehends die Unterstützung der russischen Bevölkerung. Immer mehr Menschen demonstrieren in Moskau, gegen die willkürliche Verhinderung oppositioneller Kandidaten für die Moskauer Stadtratswahl und die Polizei greift zunehmend härter durch.

Die Demonstrationen sind „selbstverständlich“ nicht genehmigt und es kommt dabei zu immer mehr Verhaftungen. Beinahe beschwichtigend lässt man verkünden, dass sich die hunderten festgenommenen Russen, lediglich wegen der „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu verantworten hätten. Die bösen Demonstranten riefen nämlich Parolen wie z.B. „Russland wird frei sein“, „Das ist unsere Stadt“ und „Wir wollen freie Wahlen“. Das kann man selbstverständlich nicht durchgehen lassen und so bleibt den Polizisten nichts anderes übrig, als diese widerlichen Kreaturen zu verhaften.





Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bezeichnete die ständigen Demonstrationen als „Bedrohung für die Sicherheit“ und hat daher ein entschlossenes Vorgehen der Polizei versprochen, welches er auch einhält. Zu den verhafteten Oppositionellen zählen Ilja Jaschin, Dmitri Gudkow und Iwan Schdanow. Letzterer ist ein enger Verbündeter des wohl prominentesten und wichtigsten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Dieser sitzt wieder einmal für 30 Tage im Gefängnis, weil er zur Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration aufgerufen hat...





Wladimir Putin hätte ja gar kein Problem damit, dass die oppositionellen Kandidaten bei der Stadtratswahl im September mitwirken dürfen aber dummerweise habe diese dafür, zu wenige gültige Unterschriften gesammelt. Irgendwie passt da etwas nicht zusammen – da gehen in Moskau bis zu 50.000 Menschen auf die Straße, um sich für freie Wahlen und die Zulassung der Oppositionsaktivisten einzusetzen und dann schaffen diese die paar hundert Unterstützungs-erklärungen nicht...

Immer mehr Menschen gehen auch deshalb zu den Demos, weil sie dazu den Aufrufen von bekannten Bloggern wie z.B. Yury Aleksandrovich Dud folgen. Keine Ahnung wer das ist? Hier in Österreich vielleicht nicht, aber in Russland hat sein Youtube-Kanal sechs Millionen Follower und ich kann euch seine mehr als zwei Stunden dauernde Doku über die Folgen des Stalin-Terrors mit dem Titel: Kolyma - Birthplace of Our Fear, herzlichst empfehlen.





Bei den Demos in der russischen Hauptstadt skandieren die Menschenmassen immer öfter: „Russland ohne Putin“,„Putin ist ein Dieb“ sind ebenso vermehrt zu hören wie „Freiheit, Freiheit!“ Als jemand in Moskau von einer Bühne zu den Demonstranten die Frage hinausschreit, ob man einen solchen Präsidenten brauche, schreien diese im Chor „Nein“.





Inzwischen finden die Kundgebungen auch schon in St. Petersburg statt. In den letzten Wochen sind bei diversen Kundgebungen bereits 2.400 Menschen verhaftet worden und die Behörden ermitteln wegen „Massenunruhen“. Den Menschen ist es allerdings egal, ob die Uniformierten mit Schutzwesten, Helmen und Schlagstöcken aufmarschieren und diese auch ungehemmt einsetzen. Jede Generation ist bei den Demos vertreten und sie lassen sich nicht einschüchtern und ihren Mund nicht verbieten. Auf zahlreichen Internetvideos findet man das wahllose und ungezügelte Niederknüppeln der friedlichen Demonstranten, welches einfach nur abscheulich ist und für Entsetzen und Kritik sorgt.





Für die sogenannte „Anstiftung zu Massenunruhen“ droht den diesbezüglich Angeklagten eine fünfzehnjährige Haftstrafe. Das russische Außenministerium hat in den letzten Tagen Deutschland und den U.S.A. vorgeworfen die Proteste zu unterstützen und davor gewarnt, sich in die inneren Angelegenheiten von Russland einzumischen . Ich wünsche mir allerdings, dass sich viele Menschen einmischen, welche die skandalösen Videos mit der Polizeigewalt teilen und nicht wegschauen, wenn hier massives Unrecht geschieht.





Ob Wladimir Putin sich vor wenigen Tagen mit dem russischen, nationalistischen Motorrad- und Rockerclub (Die Nachtwölfe) getroffen hat, damit dieser ihn beschützt kann ich allerdings noch nicht bestätigen...