Wird der Bitcoin der große Gewinner der Corona-Krise?

Derzeit verlaufen die Aktienkurse beinahe ident wie jene am Kryptowährungsmarkt. Nach einem enormen Absturz konsolidiert man sich nunmehr wieder und kann einige Prozentpunkte dazugewinnen. Bleiben wir nun einmal beim Bitcoin. Dieser war am 7. März noch 8.500 € wert. Sein Rekordtief erreichte er am 17. März. An diesem Tag musste man für einen Bitcoin nur noch 4.200 € bezahlen. Mittlerweile hat sich der Kurs sukzessive gesteigert und steht nunmehr am 21. März auf 5.700 €. Wenn man davon ausgeht, dass der Kursverlauf sich weiterhin langsam nach oben fortsetzt und berücksichtigt, dass es in zwei Monaten bereits zum Halving kommt, dann wird sich der Bitcoin wohl auf einen Wert von ca. 7.000 € einpendeln.