Der Corona-Virus legt uns lahm

Seit dem 10. März 2020 ist in Österreich nichts mehr wie es war. Damit die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann, hat die Bundesregierung den Versuch gestartet das Leben aller in Österreich befindlichen Personen zu entschleunigen. Abgesagt werden, bis mindestens Ende März, sämtliche Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 und alle Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen. Einreisen aus Italien sind bis Ende des Monats untersagt, die Universitäten und Fachhochschulen werden bis auf weiteres keine Lehrveranstaltungen abhalten, Schul- und Kindergartenschließungen werden in Kürze folgen.

Die Kultur- und Sportszene des Landes liegt somit auf Eis. In den nächsten beiden Wochen finden definitiv keine Spiele der Fußball Bundesliga statt. Die Eishockey-Saison wurde per sofort für beendet erklärt. Es wird in diesem Jahr also keinen Meister geben. Alle Konzerte wurden abgesagt. Selbstverständlich ist somit auch der Opern- und Theaterbetrieb eingestellt worden. Aufgrund der Tatsache, dass das Virus besonders bei älteren Personen, einen schweren bis gar tödlichen Verlauf nimmt, hat die Bundesregierung dazu aufgerufen die älteren Verwandten, welche sich zur Zeit im Alters- oder Pflegeheim bzw.im Krankenhaus befinden, nur selten oder besser noch gar nicht zu besuchen.

Die Unis wurden dazu aufgerufen ihren Studierenden E-Learning-Angebote zu erstellen. Bundeskanzler Kurz erteilte an die Unternehmen einen Appell, dass sie ihren Bediensteten die Möglichkeit auf Home-Office-Work geben sollten. Damit hat Sebastian Kurz einen willkommenen Anlass gefunden, um seinen seit Jahren propagierten Wunsch nach Digitalisierung, in die Realität umzusetzen. Ganz praktisch ist es auch, dass mit der Outdoor-Regelung, gleichzeitig auch ein de facto Demo-Verbot erteilt wurde.

Ich bin mir sicher, dass alle Maßnahmen nicht nur bis Ende März, sondern weit länger gültig sein werden. Die folgenden Worte würden gut zu Herrn Kurz passen: "Ich freue mich, dass sich unsere bisherigen Maßnahmen bewährt haben und bitte um Verständnis, dass wir deshalb, in Anbetracht der Tatsache, dass wir den Höhepunkt der Infektionen noch nicht erreicht oder überschritten haben, um zwei Wochen verlängern." Es fehlt eigentlich nur noch, dass aufgrund des Corona-Virus versucht wird, das Bargeld, aus hygienischen Gründen, abzuschaffen. Es ist auch der einzige Zeitpunkt, an dem man die Zustimmung der Bevölkerung bekommen kann... Jetzt oder nie...

Die Auswirkungen des Corona-Virus werden auch an der Fußball-Europameisterschaft nicht spurlos vorüber gehen. Es war ein klassisches Eigentor, dass diese EM erstmals, in zwölf Ländern abgehalten werden soll. Sollte die EM wirklich stattfinden, wird sie wohl ohne Zuschauer über die Bühne gehen oder kann sich irgendjemand ernsthaft vorstellen, dass die Fans eines Nationalteams ihre Jungs zu den Spielen in zwei oder mehr Länder begleiten? Das Eröffnungsspiel findet übrigens in Rom statt. Werden auch alle an der EURO beteiligten Veranstalter-Länder die Spieler aus eben beispielsweise Italien einreisen lassen? Eine Verschiebung oder Absage steht nicht nur hier, sondern auch bei den Olympischen Spielen, welche in Tokyo stattfinden sollen im Raum.

Was der Terrorismus nicht geschafft hat, ist für den Corona-Virus eine Kleinigkeit - er legt uns lahm.