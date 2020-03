Rettet der Corona-Virus unser Klima?

Was die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft und Greta Thurnberg nicht geschafft haben, schafft der Corona-Virus binnen kürzester Zeit. Er könnte den Klimawandel verlangsamen oder gar stoppen. So abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn wir müssen uns lediglich vor Augen halten, dass der Virus unser gesamtes Leben gehörig durcheinander wirbelt. Ausgangsbeschränkungen, Lokale und Unternehmen welche geschlossen wurden, der Individualverkehr ist drastisch gesunken und die Anzahl der Flugezeuge, welche vom Boden abheben, sinkt Richtung Null. Die Umwelt wird also derzeit von viel weniger Schadstoffen als sonst belastet.

Wir haben bereits jetzt die ersten Auswirkungen des Corona-Virus. Die Luft- und Wasserqualität nimmt zu und Tiere nutzen die Gunst der Stunde, um die einst von Touristen bevölkerten Gebiete zurückzuerobern. Als Beispiel dient dazu Venedig, wo endlich wieder Fische in den Kanälen zu sehen, die nun wieder sauberes Wasser führen. Die Quarantäne-Maßnahmen haben in China dazu geführt, dass die NO2 Konzentration drastisch gesunken ist.

Der österreichische Zukunftsforscher Harry Gatterer geht davon aus, dass die Natur der größte Sieger des Corona-Virus ist. Er stellt fest, dass diese Krise deshalb einzigartig ist, weil erstmals alle Systeme der Gesellschaft global und simultan auf einen Nullpunkt gestellt wurden. Von der Situation betroffen ist jeder Bereich der uns wichtig ist: unsere sozialen Beziehungen, die individuellen Bedürfnisse, die Arbeitsbeziehungen, das Bedürfnis nach Sicherheit, unsere Wirtschaft die Kultur und der Sport sowohl im aktiven als auch im passiven Bereich. Harry Gatterer glaubt, dass es zu einem Ende des "Immer mehr und stetigen Wirtschaftswachstums" kommt. "Es wird nicht mehr nur alles auf Leistung und Wachstum gerichtet sein, man wird sich vermehrt an ökologischen Kriterien orientieren."

Werden wir also jemals wieder so leben können wie vor der Krise?

Die Frage ist wohl eher, ob wir jemals wieder so leben wollen wie vor der Krise. Ich bin mir sicher, dass alle welche die Maßnahmen die nötig sind, um den Corona-Virus zu besiegen, für immer in unseren Gedanken verbleiben. Der bösartige Virus hat uns in einen Schockzustand versetzt, welcher die Ereignisse des 11. September 2001, um ein Vielfaches übersteigt.

Möge jeder von uns etwas aus dieser Krise lernen.