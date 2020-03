Corona-Virus - schafft die EU jetzt das Bargeld ab?

Seit Jahren ist der EU das Bargeld ein Dorn im Auge und sie würde es lieber heute als morgen abschaffen. Es wäre viel leichter die Menschen zu kontrollieren und überwachen, aber dummerweise setzt sich die Bevölkerung gegen derartige Bestrebungen schon lange zur Wehr. Jetzt allerdings ist die Chance so groß wie nie, dass die EU ihr Ziel erreichen kann. Der Corona-Virus ermöglicht ihnen eine geradezu ideale Vorlage. Es kann damit argumentiert werden, dass Bakterien und Keime, auch jene vom Corona-Virus, über das Bargeld übertragen werden und das muss unbedingt verhindert werden.

Für den Fall, dass die EU mit diesem Argument zur Bargeldabschaffung an die Öffentlichkeit geht, hat sie genau jetzt, die beste Möglichkeit dazu, ihr Vorhaben in die Realität umzusetzen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits seit einigen Jahren vor, die Digitalisierung des Landes voranzutreiben. In der Corona-Krise hat er die Unternehmen dazu aufgerufen, den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu geben, Home-Office-Work zu betreiben.

In den Schulen, welche spätestens ab Mittwoch nächster Woche für mindestens fünf Wochen geschlossen werden (die Osterferien muss man dabei auch berücksichtigen), werden dazu angehalten, ihren Schüler*innen genügend Aufgaben zur Festigung des Lernstoffes mitzugeben. Vergessen wir nicht, dass Bundeskanzler Kurz schon einige Zeit davon spricht, dass er es gerne sehen würde, wenn jedes Schulkind, vom Staat finanziert, ein Tablet erhält.

Wenn immer mehr Menschen ihre Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, wird die Verlockung groß sein, dass auch immer mehr Waren nach Hause geliefert werden. Die Begleichung dieser Rechnungen wird selbstverständlich online vorgenommen. Wir dürfen keinesfalls die Möglichkeit außer Acht lassen, dass in den nächsten Wochen vielleicht sogar Einkaufszentren oder Supermärkte geschlossen werden, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Die einzige Chance, einer drohenden bargeldlosen Zahlung, durch einen von Brüssel aus, zentral gesteuerten Digital-Euro zu entgehen wird es sein, einige dezentrale Kryptowährungen wie z. B. den Bitcoin, zu verwenden.

Was denkt ihr? Wie lange wird es dauern, bis die EU mit der Idee der Bargeldabschaffung, zur Reduzierung der Verbreitung des Corona-Virus ihre Bürger*innen begeistert?