So perfekt war die Mondkarte noch nie

Die „Unified Geologic Map“ ist die erste einheitliche, lückenlose, geologische Karte des Mondes. Sie zeigt die Mondoberfläche im Maßstab 1:5 Millionen. Zum ersten Mal sind dabei auch Strukturen wie z. B. Falten, Grate, Gräben und Risse enthalten. Auf dieser Karte sind die Daten der Apollo-Ära mit jener der neuesten Daten von lunaren Raumsonden verknüpft. Es ist kaum zu fassen, dass der Mond zwar schon seit längerer Zeit, von mehreren Raumsonden umkreist wird, aber erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde, dass es Lavahöhlen und auf der Rückseite des Mondes sehr junge Vulkane gibt.

Geologische Merkmale waren bis vor kurzem nur für jene Gebiete exakt kartiert, welche vor fast fünfzig Jahren die Apollo-Astronauten besucht haben. Wissenschaftler des US Geological Survey, der NASA und des Lunar Plantary Institute ist es nun zum ersten Mal gelungen eine Mondkarte zu erstellen, welche die bekannten Landschaftsformen, Oberflächenstrukturen und die Terrains unseres Mondes darstellen. Die Mondoberfläche wird sowohl in einer Mercator-Projektion als auch in Globus-Ansichten des Nord- und Südpols dargestellt.





Die Wissenschaftler werteten die Inhalte von sechse Vorgängerkarten aus, welche hauptsächlich auf der Basis der Apollo-Missionen erstellt und im Jahre 2013 veröffentlicht wurden. Das Material wurde mit den Daten des Lunar Reconnaisance Orbiter, der Terrain-Kamera der japanischen Mondsonde Selen und des Laser-Altimeters der NASA-Sonde Lunar Orbiter ergänzt.





Corey Fortezzo vom US Geological Survey ist stolz auf die neue Mondkarte. „ Diese Karte ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Arbeit. Sie liefert entscheidende Informationen für neue wissenschaftliche Studien, indem sie unser aus Erkundungen stammendes Wissen über spezifische Orte auf dem Mond mit dem Rest der lunaren Oberfläche verknüpft.“





Die neue geologische Mondkarte soll wichtige Informationen, für die in naher Zukunft geplanten Mondmissionen liefern. Sie wird helfen, die perfekte Position zu finden, wo die ersten Landesonden der Artemis-Mission aufsetzen sollen und wo der beste Platz wäre, eine Mondstation zu errichten. Diese Fragen können um ein vielfaches leichter beantwortet werden, wenn man viele über das Terrain und den geologischen Gegebenheiten weiß.