Düstere Prognose für Afrika – WHO prophezeit 250 Millionen Corona-Infizierte

In einer Modellprognose geht die WHO davon aus, dass am afrikanischen Kontinent

250 Millionen Menschen vom Corona-Virus infiziert werden. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Afrikaner*innen um eine sehr junge Bevölkerung handelt, wird die Sterblichkeitsrate deutlich unter jener von Asien, Europa und Nordamerika sein.

Bisher hat Afrika Glück gehabt und es gibt nur sehr wenige Covid-19 Fälle. Eine drastische Zunahme an Erkrankungen könnte dennoch zu einer humanitären Katastrophe führen. Dies liegt daran, dass die meisten afrikanischen Länder nicht für eine derartige Welle von Infektionen und Erkrankten gerüstet sind.



Die WHO berücksichtigte in ihren Berechnungen die Bevölkerungsdichte, den Anteil der Stadtbevölkerung, die Zahl der Großstädte und die Mobilität der Bewohner*innen in den unterschiedlichen Ländern. Es handelt sich dabei um jene Faktoren, welche das Risiko einer Infektion beeinflussen. Die schweren Erkrankungen bzw. Todesfälle hängen stark von der Altersstruktur und jener Anzahl von Menschen ab, welche eine Vorerkrankung haben.



Für Afrika ergibt diese Berechnung, dass sich innerhalb eines Jahres etwa 22 % der Bevölkerung mit dem Corona-Virus anstecken werden. Am stärksten betroffen wären demnach Südafrika, Algerien und Kamerun. Die höchste Anzahl an Infizierten wäre hingegen in Nigeria zu erwarten. 60 Millionen Menschen könnten sich dort anstecken. 90 % aller Afrikaner*innen, welche sich mit dem Virus infizieren könnten frei von Symptomen bleiben.