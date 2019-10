Mohammed bin Salman - Interview zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi

In der ersten Oktober Woche, wird der US-amerikanische PBS-Sender eine Dokumentation zuzüglich eines Interviews mit dem 34-jährigen saudischen Kronprinz und Verteidigungsminister Mohammed bin Salman ausstrahlen. Dort erzählt der Kronprinz, dass Regierungsagenten und einer seiner Leibwächter, mit privaten Regierungsjets nach Istanbul geflogen sind, um im dortigen Konsulat, auf eigene Faust, Jamal Khashoggi zu ermorden...





Martin Smith von PBS zitiert Mohammed bin Salman mit folgenden Worten: „ Wir haben zwanzig Millionen Bürger und wir haben drei Millionen Regierungsangestellte.“ Martin Smith fragte nach, ob die 15 Leute, welche zur „Tötungsmission“ nach Istanbul flogen, einfach so eines ihrer Flugzeuge nehmen könnten. Mohammed bin Salman antwortete: „ Ich habe Beamte, Minister, die die Dinge erledigen, und sie sind dafür verantwortlich, sie haben die Befugnis, dies zu tun."





Der ehemalige Anwalt des saudischen Königshofs und spätere Journalist und Kritiker von Mohammed bin Salman wurde vor einem Jahr getötet. Er wurde von seinen Mördern zerstückelt und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Säure aufgelöst, nachdem er am 2.Oktober 2018 das saudische Konsulat in Istanbul betreten hat.





Zunächst bestritt Saudi-Arabien die Ermordung von Jamal Khashoggi und versuchte die Welt glauben zu machen, dass er das Konsulat lebendig verlassen habe. Nachdem allerdings neue Beweise für die Ermordung auftauchten und der internationale Druck immer größer wurde, verkündete man in Riad, dass der Journalist von „Schurkenmördern“ ermordet wurde. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan blieb jedoch hartnäckig und verkündete: „Wir wissen, das der Befehl, Khashoggi zu töten, von den höchsten Ebenen der saudischen Regierung kam.“ Später ergänzte er, dass es sich beim Befehlsgeber nicht um den saudischen König Salman handelt.





Khashoggi arbeitete als Kolumnist für die Washington Post und diese berief sich im November des letzten Jahres auf den CIA, welcher zum Schluss gekommen sei, dass der Auftraggeber für den bestialischen Mord, Kronprinz Mohammed bin Salman war. Ein weiteres Untersuchungsteam, welches von der UNO geführt wurde, kam ebenso zum Schluss, dass Mohammed bin Salman der wahrscheinliche Hauptverdächtige ist.





Der saudische Kronprinz ist allerdings niemals öffentlich beschuldigt worden...





Im Interview bestreitet Kronprinz bin Salman alles überwachen zu können, was unter seiner Herrschaft geschieht. Dies ist schwer zu glauben, weil gerade Saudi-Arabien für seine extreme Kontrolle bekannt ist und die Opposition kommt gegen die Monarchie sowieso nicht zu Wort.Sämtliche politischen Erfolge werden entweder König Salman oder dem Kronprinzen zugeordnet. Immer öfter werden diese allerdings dem Kronprinzen zugeschrieben. Er gilt als der Verantwortungsträger für den Großteil der Politikgestaltung und der Auslandsreisen, sowie als alleiniger, de-facto Führer Saudi-Arabiens.





Wir merken uns – Kronprinz Mohammed bin Salman bestreitet die Fähigkeit alles im Auge behalten zu können und meint aber am Ende dennoch, dass er die Verantwortung für die Ermordung Khashoggis trage. Warum? „Ich bekomme die ganze Verantwortung, weil es unter meiner Aufsicht passiert ist.“





Ob es sich gar um einen Versuch handelt staatstragend zu agieren?